Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen iPhone 15 serisi, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini içeriyor. Ancak, bu modellerin dörtünde de aşırı ısınma probleminin yaşandığı doğrulandı.

Apple, iPhone 15'teki aşırı ısınma sorununun nedenlerini açıkladı. Şirket, bu sorunun 'iOS 17' işletim sistemindeki bir hatadan, iPhone 15'e yüklenen mobil uygulamalardaki bir hatadan ve ilk yazılım yükleme işlemi sırasında meydana gelen ısı etkileşiminden kaynaklandığını belirtti.

Şirket, bu sorunu çözmek için gelecekteki yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştığını ifade etti. Ayrıca, üçüncü parti uygulamalar arasında Instagram, Uber ve 'Asfalt 9' oyununun da bulunduğunu ve bu uygulamaları geliştiren şirketlerle iş birliği yaparak sorunu çözmeyi planladığını belirtti.

Apple ayrıca, ürünü ilk kez satın aldıktan sonra yazılım yükleme veya önceki telefondaki verileri yeni telefona aktarma işlemi sırasında, arka planda hızlı bir şekilde artan etkinlikler nedeniyle aşırı ısınma yaşandığını da doğruladı. Firma, bu tür durumları gelecekteki yazılım güncellemeleriyle gidermeyi ve iPhone 15'in performansını korumayı hedeflediğini belirtti.