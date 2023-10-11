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Apple, son zamanlarda iOS 17 güncellemesiyle ilgili büyük bir heyecan yaratmış olsa da, hala iOS 16'ya bağlı kalmayı tercih eden veya iOS 17 güncellemesini alamayan kullanıcıları unutmuyor. iOS 16.7.1 kodlu bu güncelleme, tüm iPhone sahiplerine kesinlikle tavsiye ediliyor, çünkü güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlıyor.

Yeni güncelleme, telefonlarda büyük işlevsel değişiklikler getirmese de, güvenlik önlemleri bakımından kritik bir rol oynuyor. Apple, bu güncellemenin önemini vurgulayarak, cihazlarını güncellemeyen kullanıcıları bilinen güvenlik açıklarından korumaları konusunda uyarıyor.

iOS 16.7.1 güncellemesini yüklemek oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

Adım #1: Telefonunuzun ana ekranında "Ayarlar" uygulamasını açın.

Adım #2: Ayarlar içinde "Genel" seçeneğine dokunun.

Adım #3: Ardından "Yazılım Güncelleme" seçeneğine tıklayın.

Adım #4: iOS 16.7.1 güncellemesini indirin ve yükleme işlemini tamamlayın.

Bu basit adımları takip ederek, iPhone'unuzdaki kritik güvenlik açıklarını kapatmanız mümkün olacak. Apple, güvenliğin her kullanıcı için öncelik olduğunu vurgulayarak, bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyor.