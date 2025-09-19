Yargıtay’dan apartman yönetimlerini ilgilendiren bir karar çıktı. Cam balkon uygulamalarıyla ilgili verilen emsal nitelikteki karara göre, kat maliklerinin izni olmadan yapılan balkon kapatmaları “kaçak yapı” sayılacak.

Balkonlar Ortak Alan Olarak Belirlendi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, balkonların bina dış cephesinin bir parçası olduğunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu gereği ortak alan kabul edildiğini vurguladı. Apartmanlarda dış cepheye yönelik değişikliklerin en az beşte dört çoğunluğun yazılı onayıyla yapılabileceği, aksi halde hukuken geçersiz olduğu belirtildi.

Mahkemeye Taşındı

Karara konu olayda, bir apartman sakini komşusunun projeye aykırı cam balkon yaptığını öne sürerek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak Yargıtay, balkonun camla kapatılmasının yapısal değişiklik olduğunu ve bina bütünlüğünü etkilediğini belirterek kararı bozdu.

Sadece Cam Balkonu Kapsamıyor

Yargıtay’ın kararı, apartmanlarda sık sık tartışma yaratan klima dış üniteleri, farklı cephe boyaları veya bireysel uydu anteni uygulamaları için de geçerli olacak. Bu tür işlemler için de tüm maliklerin onayı şart koşuldu.