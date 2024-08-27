Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşen yaz okulu sınavlarının sonuçlarını merakla bekliyor. Sınavda her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık bir değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçların ne zaman ve nereden duyurulacağını sabırsızlıkla takip ediyor.

Yaz Okulu Sona Erdi, Sıra Sonuçlarda: 1 Temmuz 2024'te başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024'te sona erdi. Tek oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar eKampüs’te Açıklanacak: AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ve puan durumunu AÖF'ün resmi web sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

AÖF 2024 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Geçtiğimiz yıl, 19 Ağustos 2023’te yapılan AÖF yaz okulu sınavlarının sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da bu hafta içerisinde sonuçların yayınlanacağı tahmin ediliyor.

AÖF Yaz Okulu Sınavı Nasıl Değerlendirilir? AÖF yaz okulu sınavları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sonuçların yıl sonu ortalamasına %100 etkisi vardır. Örneğin, bir dersin sınavından 70 alan bir öğrenci, yıl sonu başarı puanını da 70 olarak elde eder. Değerlendirme sürecinde, 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla AÖF'te ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir.