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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimini açıkladı. Öğrenciler, Aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınav yerleri bilgilerini merakla bekliyorlar. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi alma süreci nasıl işliyor?

Güz Dönemi sınav tarihleri belli olduktan sonra öğrencilerin odak noktası sınav giriş belgeleri olmuştur. AÖF sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 10 gün önce genellikle anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları, 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacaktır. Öğrenciler, sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebileceklerdir.

Sınav öncesinde öğrencilerin, güncel sınav takvimini ve sınav giriş belgesi yayım tarihini düzenli olarak takip etmeleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına önemlidir. Ayrıca, sınav giriş belgesi alırken fotoğraflı belgenin doğruluğunu kontrol etmeleri önerilmektedir.