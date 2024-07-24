Anunnaki: Sümer, Akad, Asur ve Babil mitolojilerinde yer alan tanrı grubunun adıdır. Bu tanrılar, eski Mezopotamya'nın en güçlü figürleri olarak kabul edilir. Ancak, Anunnakilerin kim olduğu ve hangi rolleri üstlendiği konusundaki bilgiler, tarih boyunca değişiklik göstermiş ve bazen tutarsız olmuştur.

ANUNNAKİ’NİN KÖKENİ VE MİTOLOJİK ROLÜ

Sümer mitolojisine göre, Anunnaki'nin en güçlü tanrılar olduğu düşünülür. Göklerin tanrısı An ve yeryüzünün tanrıçası Ki'nin torunları olarak kabul edilirler. Başlıca işlevleri, insanlığın kaderini belirlemektir. Eski Sümer metinlerinde Anunnaki, panteondaki yüksek tanrılar olarak betimlenir.

Anunnaki'nin rolü, çeşitli mitolojik metinlerde farklılık gösterir. Örneğin, İnanna'nın Ölüler Diyarı'na İnişi adlı metinde, Anunnaki yedi yargıç olarak yeraltı dünyasında Ereşkigal'ın tahtının önünde oturur. Aynı şekilde, Gılgamış Destanı gibi Akadca eserlerde de bu betimleme sürdürülür.

MODERN TEORİLER VE POPÜLER KÜLTÜR

yüzyılda, özellikle Erich von Däniken ve Zecharia Sitchin gibi yazarlar, Anunnaki'yi dünya dışı varlıklar olarak tanıttı. Däniken, Anunnaki'nin tarih öncesi Dünya'ya gelen antik astronotlar olduğunu iddia etti. Sitchin ise, Anunnaki'nin Nibiru adlı gezegenden gelen, insanlarla melezleşmiş dünya dışı varlıklar olduğunu öne sürdü. Sitchin’in teorilerine göre, Anunnaki, Dünya'da altın madenciliği yapmak üzere bir üs kurmuş ve bu süreçte tarımı insanlığa öğretmiştir.

Bu teoriler, ana akım tarihçiler tarafından genellikle reddedilmiştir. Sitchin’in Sümer metinlerini bağlamından kopardığı ve yanlış çeviriler yaptığı öne sürülmektedir. Däniken ve Sitchin’in eserleri, çoğunlukla sözde arkeoloji olarak nitelendirilir ve bilim dünyasında geniş kabul görmemektedir.

Anunnaki, antik Mezopotamya mitolojisinin önemli figürlerindendir, ancak modern teoriler ve popüler kültür tarafından sunulan dünya dışı varlık iddiaları, akademik dünyada tartışmalıdır. Anunnaki'nin gerçekliği ve yaşadığı yer konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir ve bu konuda çoğunlukla mitolojik ve spekülatif görüşler öne çıkmaktadır.