Fransız sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle gündemde. Olimpiyatlarda cinsel organının çıtaya çarpması sonucu dramatik bir şekilde elenen Ammirati, bu olayın ardından dünya çapında geniş bir haber akışına neden oldu. Şimdi, Ammirati'nin kim olduğu ve yaşadığı olay hakkında daha fazla bilgi arayışında olanlar için detayları derledik.

ANTHONY AMMİRATİ KİMDİR?

16 Temmuz 2003 doğumlu Anthony Ammirati, sırıkla atlama alanında yetenekli bir Fransız atlettir. 2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya, spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Haziran 2021'de Salon-de-Provence'ta 5,72 metre ile 20 yaş altı ulusal rekorunu kırmış, bir ay sonra Tallinn'deki U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 metre ile altın madalya elde etmiştir.

Ammirati, Cali'deki U20 Dünya Şampiyonası'nda 5,65 metre ile dünya şampiyonu olurken, kişisel en iyi derecesini 5,75 metreye çıkarmıştır. 31 Ağustos 2022'de Sankt-Wendel'de 5,81 metre ile Fransız gençler sırıkla atlama rekorunu üçüncü kez kırmış ve 2018'de 6,05 metre ile rekor kıran Armand Duplantis'in ardından bu kategori tarihindeki ikinci en iyi performansı sergilemiştir.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YAŞANAN OLAY

Ammirati, 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı ancak finallere yükselmeyi başaramadı. Olimpiyatlar sırasında yaşadığı talihsiz olay, cinsel organının çapraz direğe çarpmasıyla sonuçlandı ve bu anın videosu sosyal medyada viral oldu. Bu olay, Ammirati'nin olimpiyatlara veda etmesine neden oldu ve geniş bir medya ilgisi uyandırdı.

Anthony Ammirati'nin spor kariyeri ve yaşadığı bu talihsiz olay, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gelecekteki performansları merakla beklenen Ammirati, spor kariyerinde daha büyük başarılar elde etme potansiyeline sahip.