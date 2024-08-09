Olimpiyatlarda dikkat çeken isimlerden biri olan Anthony Ammirati, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi. Fransa'yı sırıkla atlama dalında temsil eden Ammirati, yaptığı denemede başarısız olarak elendi. Elenme sebebi ise dünya genelinde geniş bir yankı uyandırdı.

ANTHONY AMMİRATİ NEDEN ELENDİ?

Olimpiyatlarda Fransa'yı temsil eden genç atlet Anthony Ammirati, sırıkla atlama denemesinin başarısız olması sonucunda yarışmaya veda etti. Ammirati'nin elenmesine neden olan olay ise, atlama sırasında çarpraz direğe penisinin takılması oldu. Bu talihsiz durum, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve Ammirati'nin görüntüleri dünya genelinde milyonlarca kez paylaşıldı.

ANTHONY AMMİRATİ KİMDİR?

Anthony Ammirati, 16 Temmuz 2003 doğumlu bir Fransız atlet olup sırıkla atlamada uzmanlaşmıştır. Genç yaşta büyük başarılara imza atmıştır. 2022'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adını duyurmuştur.

Haziran 2021'de Salon-de-Provence'ta 5,72 m ile 20 yaş altı kategorisinde yeni bir ulusal rekor kırmıştır. Aynı yılın Temmuz ayında, Tallinn'deki U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 m'lik atlayışıyla altın madalya kazanmıştır. Cali'deki U20 Dünya Şampiyonası'nda ise ikinci denemesinde 5.65 m'lik bir atlayışla dünya şampiyonu olmuş ve kişisel en iyi derecesini 5.75 m ile geliştirmiştir. 31 Ağustos 2022'de, Sankt-Wendel'de 5.81 m'lik bir atlayış yaparak Fransız gençler sırıkla atlama rekorunu üçüncü kez kırmıştır. Ammirati, 2018'de 6.05 m'lik atlayış yapan Armand Duplantis'in ardından bu kategori tarihinde ikinci en iyi performansı sergileyen sporcu olmuştur.