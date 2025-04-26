Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, 26 Nisan Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm veteriner hekimlerin gününü kutladı.

Anteplioğlu, mesajında, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra toplum sağlığına da katkı sağlayan veteriner hekimlerin, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve zaman zaman bir canı yaşatmak için kendi hayatlarını riske attıklarını belirtti.

Veteriner hekimlerin yalnızca hayvanların değil, doğanın ve insanlığın da sessiz kahramanları olduğunu vurgulayan Anteplioğlu, şunları kaydetti: "Tarımda, hayvancılıkta, gıda güvenliğinde ve zoonotik hastalıkların önlenmesinde hayati rol üstlenen kıymetli meslektaşlarımız, sağlıklı bir geleceğin teminatıdır. Emekleriniz, sabrınız ve sevginiz için tüm meslektaşlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız."