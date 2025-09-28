Yıldırım, uzun yıllardır hem yerel yönetimlerde hem de üreticiye desteğiyle öne çıkan bir isim

2024 seçimlerinde yeniden Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım'ın hayatı ve siyasi kariyeri araştırma konusu oldu.

İsa Yıldırım Kimdir?

1969 yılında Cihadiye Mahallesi’nde dünyaya gelen İsa Yıldırım, ilk eğitimini Cihadiye İlkokulu’nda aldı. Orta ve lise eğitimini ise Antalya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Yıldırım, siyasete 2002 yılında Cihadiye Mahalle Muhtarı olarak adım attı. 2004-2009 yılları arasında Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından, 2009-2014 döneminde Aksu’nun ilçe statüsü kazanmasının ardından ilçenin ilk Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Belediye başkanlığı döneminin ardından çiftçiliğe geri dönen Yıldırım, hem sebze-meyve üretimi yaptı hem de bölgedeki üreticilerin sorunlarına destek verdi.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden aday olan İsa Yıldırım, halkın yoğun ilgisi ve desteğiyle Aksu Belediye Başkanı seçildi.

İsa Yıldırım Evli mi?

İsa Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

İsa Yıldırım Neden İstifa Etti?

Aksu'da Belediye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır.

Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum.”

