Küçük Kara Balık başta olmak üzere Samed Behrengi kitaplarını Farsçadan çeviren ve 6 Temmuz 2024 günü Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar programına konuk olan Anooshirvan Miandji hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Anooshirvan Miandji kimdir?

6 Temmuz 2024 tarihinde Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk olan Anooshirvan Miandji, Samed Behrengi kitaplarını Farsçadan Türkçeye çeviren önemli bir isimdir.

ANOOSHİRVAN MİANDJİ KİMDİR, NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Anooshirvan Miandji, TOBB ETÜ’de koordinatör olarak görev yapmaktadır. İran Azeri Türkü olan Miandji, Tebrizlidir ve ünlü şair Hz. Şems ile yazar Samed Behrengi’nin hemşerisidir. 1995 yılından beri Ankara'da yaşayan Miandji, kendisini Ankaralı gibi hissetmektedir.

Eczacılık eğitimi almış ve farmasötik kimya uzmanlığını birincilikle tamamlamıştır. Bilim tarihinde felsefe doktorası yapmış olup, 2016-2018 yılları arasında Oxford Üniversitesi’nde Bilim Felsefesi, Eleştirel Düşünme ve Bilgi Teorisi üzerine eğitim almıştır.

ESERLERİ VE ÇEVİRİLERİ

Miandji, birçok önemli esere imza atmıştır. Eserleri arasında:

Modern Farsi (1994, İran)

Dijital Konuşma Sözlüğü (1996, Türkiye)

Beginner’s Persian (1997, ABD)

Farsi-English/English-Farsi Concise Dictionary (2003, ABD)

Tıbbi Bitkiler Atlası (2010, Türkiye)

Süzme Felsefe (2012, Türkiye)

Majistral Reçeteler (2013, Türkiye)

Samanadam (2015, Türkiye)

Eczacı Plan Defteri (2016, Türkiye)

Filozof Meşe (2018, Türkiye)

Muz Cenneti (2018, Türkiye)

Ayrıca, Samed Behrengi’nin önemli eserlerini Türkçeye kazandırmıştır:

Küçük Kara Balık (2014)

Bir Şeftali Bin Şeftali (2014)

Sevgi Masalı (2016)

Püsküllü Deve (2016)

Ödülleri ve Başarıları

Miandji, kariyeri boyunca birçok ödül almış ve Türk edebiyatına değerli katkılarda bulunmuştur. Özellikle Samed Behrengi'nin eserlerini Türkçeye çevirerek, bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.