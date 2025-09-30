Eskişehir’de annesinin aracı ile polisten kilometrece kaçan 18 yaşındaki gence toplamda 62 bin 83 TL idari para cezası uygulandı. Gencin ehliyet sınavından kaldığı, Ekim ayında tekrar sınava gireceği öğrenildi.

Kovalamaca, dün gece saatlerinde Erenköy Mahallesi’nde başladı. Edinilen bilgilere göre, polisin "Dur" ihtarına uymayan 26 RL 774 plakalı sedan otomobil kaçmaya başladı. Ekiplerden süratli bir biçimde kaçan araç için polis ekipleri takviye ekip istedi. Vadişehir Mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde durdurulan aracı kullanan 18 yaşındaki B.C.B. araçtan indirildi. İkameti olan 5628 Sokak’a metreler kala durdurulan B.C.B.’nin motosiklet ehliyeti bulunduğu fakat otomobil ehliyeti olmadığı öğrenildi. Annesini üzerine kayıtlı araçla polisten kaçan gencin B sınıfı ehliyet almak için girdiği sınavdan kaldığı, Ekim ayında tekrar sınava gireceği öğrenildi.

Olay yerine gelen annesi tarafından teslim alınan B.C.B.’ye; drift, yetersiz ehliyet ve "Dur" ihtarına uymamak ihlallerinden dolayı toplamda 62 bin 83 TL idari para cezası uygulanırken motosiklet ehliyetine 2 ay el konuldu.