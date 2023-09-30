“Emzirme Haftası” nedeniyle açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, emziren annelere pratik önerilerde bulunarak, “Anne, emzirmeye bağlı olarak sıvı ihtiyacının daha fazla olacağını göz önünde bulundurarak sıvı alımını arttırmalıdır. En iyi sıvı kaynağı su olmakla birlikte ana öğünlerde çorba içilebilir. Salam, sosis, sucuk, hazır paketli gıdalar yenmemelidir. Çay kansızlık oluşmasına sebebiyet verebileceği için öğünlerden en az 1 saat önce veya sonra içilmelidir. Hazır meyve suları, gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın anne sütü teşvik politikası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerisine göre sağlıklı doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım- bir saat içinde emzirilmesi ve ilk altı ay sadece anne sütü alması gerektiğini ifade eden Şahin, altıncı aydan sonra ise anne sütüne ek olarak tamamlayıcı ek gıdalara başlanarak anne sütünün çocuk 2 yaşına gelinceye kadar verilebileceğini kaydetti.

Şahin şunları söyledi: “Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur. Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur. Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü vardır. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmaktadır. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.”

“FAYDASI ÇOK BÜYÜK”

Emzirmenin anneye ve bebeğe faydasına da değinen Dr. Şahin, “Emzirmenin anneye faydası da doğumdan hemen sonra emzirme, doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Annenin sağlığında koruyucu etkisi vardır; göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu aslında mutluluk hormonudur. Aynı zamanda annenin doğum öncesi vücut yapısına yeniden kavuşmasını kolaylaştırır, hem rahim toparlanması hem de alınan kiloların verilmesini kolaylaştırmaktadır. Anne sütü alan bebek her ay 500-600 gram kilo alıyorsa ve günde 6-8 kez bol miktarda açık renkli idrar yapıyorsa süt miktarı yeterlidir. Eğer anne sütü yeterli değilse, bebek sık sık emzirilmelidir. Çünkü emzirdikçe süt miktarı artar. Emzirme sırasında bebek memeye doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. Emziren anneler yeterli ve dengeli beslenmeli ve bolca sıvı tüketmelidir. Biberon ve yalancı emzik, bebeğin emme refleksinin azalmasına neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Ek besinlere erken başlanmamalıdır. Daha çok süt üretmek için tek yapılması gereken çok emzirme eşittir çok süttür. Bu sebeple bebek her istediğinde emzirilmeli” şeklinde konuştu.