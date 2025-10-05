Yeni uygulama, hem prim gün sayısında artırma hem de emeklilik yaşında indirim sağlayarak annelere erken emeklilik kapısı açıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal'ın, KARAR’da yer alan açıklamasına göre, bu hakkın kadın istihdamını güçlendiren hayati bir adım olduğunu vurguladı.

Yüzde 25 Avantaj Sağlayacak

Düzenlemenin en dikkat çeken özelliği, prim gün sayısına yapılan ekleme. Ağır engelli ve sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan kadınların, 1 Ekim 2008 sonrası ödedikleri primler dörtte biri oranında artırılıyor. Örneğin, bin 200 gün prim ödemiş bir anne, bu düzenleme sayesinde hesabına 300 gün eklenerek toplam bin 500 prim gününe sahip oluyor. Bu hak yalnızca 2008 sonrası hizmet sürelerini kapsıyor.

Annelere Erken Emekli Kapısı

Prim avantajı, emeklilik yaşına da doğrudan yansıyor. Toplam prim gününe eklenen bu süre, annenin emekli olacağı yaştan düşülüyor. Böylece, primlerini düzenli ödeyen bir anne, ek prim günleri sayesinde yıllarca erken emekli olabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaşa takılan kadınlar için bunun önemli bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Kimler Yararlanıyor?

Bu haktan faydalanmak isteyen anneler için bazı kriterler bulunuyor:

Sigortalı olmak: Kadının SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında aktif sigortalı olması gerekiyor.

Ağır engelli çocuk: Çocuğun, “başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli” olduğunu gösteren resmi sağlık kurulu raporunun bulunması şart.

Tarih sınırı: Hem sigortalılık durumu hem de çocuğun engellilik durumu 1 Ekim 2008 sonrası geçerli olmalı.

Annelerin Haklarını Koruyor

Sertaç Sedat Köksal, düzenlemenin sadece sosyal bir hak olmadığını, aynı zamanda kadın istihdamını destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirtiyor. Ağır engelli çocuk bakım yükünü üstlenen annelerin iş hayatından kopmasını engelleyen bu hak, onların ekonomik özgürlüğünü korumasına ve sosyal güvenlik sisteminde kalmasına yardımcı oluyor.

Uzman, sürecin sağlık kurulu raporlarının alınması ve güncellenmesinde yaşanan bürokratik engellerle yavaşlayabildiğine de dikkat çekiyor.