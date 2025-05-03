Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Doğum Yardımı Programı” kapsamında hayata geçirdiği yeni destek modeliyle, Türkiye genelinde ailelere ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

8 Nisan 2025 tarihinde başvurulara açılan program, Anneler Günü’nü kapsayan dönemde ailelere yönelik 5 bin TL’ye varan ödemelerle gündemde. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, programa kısa sürede 287 bin 518 başvuru yapıldı.

EN YÜKSEK TALEP İSTANBUL’DAN

Başvuruların dijital ortamda, E-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve kolay biçimde alınması, vatandaşların yoğun ilgisini beraberinde getirdi. Başvurular arasında en yoğun talep İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa illerinden geldi. Açıklamaya göre, başvuruların yüzde 41’i ilk çocuk desteğine yönelik gerçekleştirildi.

YENİ DESTEK SİSTEMİ NELERİ KAPSIYOR?

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için uygulanacak yeni doğum destek programı, ailelere şu katkıları sağlayacak:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL nakdi yardım

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL düzenli ödeme

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL ödeme

Bu desteklerden faydalanmak için herhangi bir gelir kriteri ya da sosyal statü şartı aranmayacak. Yardımlar, çocuk 5 yaşına gelene dek düzenli ve kesintisiz olarak devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada ilk ödemelerin Mayıs ayı içerisinde, özellikle Anneler Günü’nü kapsayacak şekilde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYADA İNDİRİM FIRSATI

Aile odaklı sosyal destek projelerini çeşitlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez evlilik hazırlığında olan genç çiftler için devreye giriyor.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, bakanlık gençlerin ev kurmalarını kolaylaştıracak yeni bir kampanyayı duyurmaya hazırlanıyor.

Bakanlık ile anlaşmalı 16 özel firma, yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak mobilya, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve ev tekstili gibi temel ihtiyaç gruplarında özel indirimler sunacak. Kampanyanın detayları 30 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu kampanyanın yalnızca devlet destekli değil, aynı zamanda özel sektör katkılı bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu belirterek, genç çiftleri desteklemek isteyen tüm firmaları iş birliğine davet etti.

2025 yılı boyunca uygulanacak projelerle aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Devletin hayata geçirdiği yeni sosyal yardım politikaları, hem ekonomik hem de sosyolojik düzlemde uzun vadeli etkiler yaratacak şekilde tasarlanıyor.

Doğum yardımı ve evlilik destekleri, Türkiye’nin demografik yapısını korumaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirilirken, toplumda sosyal dayanışma duygusunun da yeniden güç kazanması hedefleniyor.