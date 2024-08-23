Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin alarak silahla öldürmesine ilişkin psikiyatri gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

31 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Bedirhan Şener, anneannesi ile yaşadığı tartışmanın ardından Çetiner'i silahla rehin almış ve ardından öldürmüştü. Olay sonrasında hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanan Şener, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Burada 3 hafta gözetim altında tutulmasına karar verilen Şener'in gözlem süresi bugün tamamlandı. Ancak hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini belirterek, gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasını talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek Şener’in gözlem süresini 3 hafta daha uzatma kararı aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında yaşanan bir tartışma sonucu meydana geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Durumu fark eden Abdüllatif Şener, hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak Bedirhan Şener, polis ekipleri müdahale edemeden önce anneannesini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Şener gözaltına alınırken, Çetiner ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.