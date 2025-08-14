Çorum'da bir depoda atık yağ tankına düşen anne ile 12 yaşındaki oğlu hayatını yitirdi.

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına 2 kişinin düştüğü ihbarı edilmesinin üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerce uygulanan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin yaşamını kaybettiği belirlendi. Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Deponun bulunduğu sokakta çalışan Sefa Kurtoğlu, gazetecilere, depodan bir kişinin çıkıp etrafa koşuşturduğunu, sonrasında ambulans geldiğini bildirdi. İçeride olanları görmediğini söyleyen Kurtoğlu, "Burası depo gibi kullanılıyor. Fazla gelen giden olmuyor buraya. Sadece kendileri gelip gidiyorlar" ifadelerini kullandı.