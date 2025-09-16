Anne ve oğlunun sokakta yürüdüğü esnada servis minibüsünün çarpmasıyla gerçekleşen feci kazada, küçük çocuk hayatını yitirirken anne ağır yaralandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen trafik kazası, Talatpaşa Mahallesi’nde acıya dönüştü. 1004 Sokak’ta ilerleyen bir servis minibüsü, sokakta yürüyen anne ile oğluna çarparak altına aldı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu minibüsün altında kaldı. Olayı gören çevredekiler büyük panik yaşarken, küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne ise ağır yaralı olarak yerde kaldı. Kazadan hemen sonra vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, yerde yaralı halde yatan annenin “Oğlum nerede?” diye haykırması çevredeki herkesi derinden etkiledi.

Sağlık ekipleri kısa zamanda olay yerine ulaştı ve yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan servis minibüsü sürücüsü, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Kazanın ardından mahalle halkı olay yerinde uzun süre toplandı. Özellikle çocuğun hayatını kaybetmesi ve annenin ağır yaralı olması, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı.