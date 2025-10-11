Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Abdalağa Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 AIZ 870 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ğ. C (40) ve kızı E. C (6) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Her iki yaralının da bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.