Uzmanlar, teknolojinin hızla gelişmesinin olumlu etkilerinin yanı sıra kas-iskelet sistemi üzerinde de birçok olumsuz etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Yozgat’ta da anne babaların önüne geçemediği en büyük problemlerden bir tanesi çocukların sürekli olarak telefon ve tablet kullanımı oldu.

Çocuklarda uzun süre telefon ve tablet kullanımının kalıcı duruş bozukluğuna sebebiyet verdiğini vurgulayan Ankara Koru Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Başak Mansız Kaplan, günlük ortalama kişi başına düşen ekran süresinin 3 saate kadar ulaştığını belirtti. Kaplan, uzun süre telefon ve tablet kullanımının ise postür (duruş) bozukluğuna yol açtığının altını çizdi. Kaplan, postür bozukluğunun ise fizik tedavi, lokal enjeksiyon ve kişiye özel egzersiz programıyla tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

“BOYUN VE SIRT AĞRISI GÖRMEKTEYİZ”

Uzun süre telefon ve tablet kullanımında boynun ön pozisyonda uzun süre kalması sonucu boyun ile sırt kaslarında ağrı ve zedelenme başladığını dile getiren Kaplan, “Gençlerde yaklaşık yüzde 80 oranında boyun ve sırt ağrısı riskini artırmakta. Daha küçük yaştaki çocuklarda da buna bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları görmekteyiz. 7-8 yaşlara kadar inmiş durumda ve bunları takip etmek zorundayız, çünkü daha gelişimlerini tamamlamadılar. Ayrıca düzenli tedaviye uyum sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü için takipte kalıyoruz. Boyun öne doğru uzadığı vakitte kaslarda güçsüzlük, ön grup kaslarda ise gerginlik meydana geliyor. Bu durum ‘baş önde postür diye geçiyor’ ve gerginlikten dolayı omuzlar yuvarlaklaşıyor. Bu devam ettiği vakitte boyuna binen yük artıyor. Arttıktan sonra artık geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelebiliyor. Özellikle erken yaşta fıtıklar ve erken kireçlenme görülebiliyor” diye konuştu.

“KAS-İSKELET SAĞLIĞI AÇISINDAN KISITLANMASI GEREKİYOR”

Okul sürecinin kas-iskelet rahatsızlıklarında tetikleyici bir dönem olduğuna değinen Kaplan, “Çocuklar 40 dakika boyunca sürekli düzgün postürde oturmuyorlar. Ek olarak eve gelir gelmez tablet ve telefon açılıp saatlerce aynı pozisyonda ona bakması bunu tetikleyen bir durum. Bunun bir şekilde kısıtlanması lazım. Tablet ve telefon kullanımının kas-iskelet sağlığı açısından kısıtlanması gerekiyor. Molalı kullanmak gerekiyor. 40 dakika yaptıysa, aynı teneffüs gibi bir süre mola verip sonra tekrar yapabilir. Yemek yerken düzgün duruşta olsun. Bunları böyle kısıtlarsa aile, kas-iskelet sisteminin gelişimi ve sağlığı için iyi bir şey yapmış olur" şeklinde konuştu.

“DAHA ERKEN GÖRÜLEBİLECEK”

Bu yaşlarda postür bozukluğunun başlaması sonucu gelişim engeli ortaya çıktığını ifade eden Kaplan, “Daha bu çocuk boy atacak. Ne kadar daha bozulacağını, postürün ne kadar daha değişeceğini bilmiyoruz. Takip etmemiz gerekecek. Düzenli egzersiz yapması gerekecek. Yaşıtlarından farklı egzersizler, sporlar yapması gerekecek. Aslında çocuk için de yorucu bir süreç başlayacak. Öbür türlü olsaydı yaşıtlarıyla daha uygun sporlara gidebilecekti. O yüzden çocuğu farklı bir tedaviye yönlendirmiş oluyoruz. İleri yaşlarda görülebilecek olan fıtık ve kireçlenme gibi durumlar, bu durumlar bu çocuklarda daha erken görülebilecek" dedi.

“16 SAAT CEVABINI ALDIM”

Boyun ve sırt ağrısı nedeniyle bir hastasının kendisine başvurduğunu dile getiren Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: “Ekran başında ne kadar vakit geçiriyor diye sorduğumuz zaman 16 saat cevabını aldım. Zaten 24 saatin 8 saati uyuyup, 16 saati ekran başında. Bu çocuğun boynunun ve sırtının ağrımaması mümkün değil, keza kalıcı bir hale gelmiş. Çocukta boyun düzleşmesi gelişmişti ve biz bu çocukta kişiye özel egzersiz programı düzenledik. Düzenli olarak da takibe girmek zorunda, çünkü hala daha uzayacak. 14 yaşında da olsa büyümeleri devam ediyor." İHA