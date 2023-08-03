Yapılan etkinlikte hastane çalışanlarına, doğum yapan annelere ve anne adaylarına broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi poliklinik katında açılan bilgilendirme standına Başhekim yardımcısı Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Onur Özer, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ferhan Sadef, Gebe Okulu Ebesi Demet Civan, Emzirme Danışmalığı ve Laktasyon Polikliniği Hemşiresi Nergis Ulucan katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Unutmamalıyız ki Anne sütü Mucizedir. Bebek emmek için doğar, bu refleks anne karnında başlar. Özellikle ilk 6-8 hafta daha yoğun olmak üzere sürekli emmek ister. Ancak bu emme isteği sadece acıkınca olmaz. Korktuğunda, güven duygusu hissetmek istediğinde de emmek ister. Anne sütü bir bebeğin ideal büyümesi ve gelişmesi için en mükemmel, en uygun besin kaynağıdır. Kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından da eşsizdir. Emzirme doğal ve basit bir olaymış gibi bilinmesine rağmen, emzirmenin başlaması ve sürdürülmesi pek çok faktörden etkilenebilmektedir. İlk aylarda emzirmeyi bırakmada önemli nedenler arasında zamanından önce gerçekleşen doğum, zor doğum eylemi, sezaryen ve annenin bebeğini besleyememe endişesi yer aldığını görmekteyiz. Bu faktörlerin yanısıra annelerin bebeklerinden ayrılması, hastalıklar, prematüre doğumlar, psikolojik değişimler, bebek tarafından emzirmenin reddedilmesi, yetersiz süt üretimi gibi faktörler emzirmeyi kesintiye uğratır” dedi.

Emzirmenin bebek açısından önemli olduğu kadar anne sağlığı için de oldukça önemli olduğunu hatırlatan Başhekim Kozan, Doğum sonrası kanamaların azaldığını, kanamaların azalması neticesinde kansızlık riskinin azaldığını ve diyabet hastalığının daha az görüldüğünü söyledi.

Başhekim Kozan, bununla birlikte kemik erimesinin, emzirmeyen kadınlarda daha fazla olduğunu ifade ederek, “uterus (rahim ağzı kanseri) ve over (yumurtalık kanseri) kanserinin az görüldüğü dikkati çekmektedir” dedi.

Bilgilendirme sonunda tedavi gören anne ve anne adaylarına Kadın Hastalıkları Servisi ve LDRP Ünitesinde lohusa şerbeti ikram edildi. Yasin Nazım Kayhan