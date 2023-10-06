Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilk 6 ay anne sütü ile beslenmenin sağlıklı olacağı hakkında önemli bilgiler verdi. Anne sütünün içinde 30’dan fazla madde olduğunu belirten Sarıkaya, anne sütünün sindirimi en kolay besin maddesi olduğu, ishale neden olan mikroorganizmaların oluşmasını engellediği, bebeği enfeksiyonlardan koruduğu, ani bebek ölümü riskini azalttığı ve ilerideki yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkları azalttığını söyledi.

’ANNE SÜTÜ DAİMA TAZE, TEMİZ VE BEBEĞE VERMEK ÜZERE HAZIRDI’

Bebeğin ilk 6 ay anne sütüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Sarıkaya, “Bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. Bu nedenle ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebek, D vitamini ve flor dışında hiçbir ek besine, ek sıvıya, vitamine ihtiyaç duymaz. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü, daima taze, temiz ve bebeğe vermek üzere hazırdır. Anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Anne sütüyle beslenen bebekler daha az ağlarlar, daha iyi uyurlar çünkü anne sütü bebeğiniz için doğal bir sakinleştiricidir” dedi.

’HİÇBİR YAPAY GIDA ANNE SÜTÜNÜN YERİNİ TUTMAZ’

Anne sütünün yaş gruplarına göre değişkenliklerini belirten Sarıkaya, “Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100’nü, 6-12 ayda yüzde 50’sini ve 12. aydan itibaren de yüzde 30’nu karşılar ve hiçbir yapay gıda anne sütünün yerini tutamaz. Emzirmenin bebek açısından sayısız yararları olduğu gibi anne için de birçok yararları vardır. Emzirme sırasında anne ile bebek arasında duygusal bir alışveriş olur ve anne ile bebek arasındaki bağ güçlenir. Emziren annelerde meme, rahim kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Emzirmeyle doğum sonu kanamalar çabuk kesilir, emziren annelerin göğüslerinde şişme, iltihaplanma olmaz, anne loğusalık dönemini daha rahat, problemsiz geçirir. Emzirme sırasında anne oksitosin (sevgi hormonu) ve serotonin (mutluluk hormonu) salgılar. Böylece anne kendini daha mutlu hisseder” şeklinde konuştu. (İHA)