İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Yozgat Tarihi Askerlik Şubesi’nde gerçekleştirilen “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” konulu sohbette annenin önemine değindi.

“BEREKET KAYNAĞIDIR”

İslam dininin, anne ve baba hakkı üzerinde önemle durduğunu ve anneye özel bir önem atfettiğini belirten İl Müftü Yardımcısı Uzuner, “Annelerin çocukları üzerinde herkesten fazla emeği bulunmaktadır. İnsan dünyaya geldiği ve gözünü açtığı zaman karşısında ilk gördüğü annesidir. Yavrusunun kokusunu hissetmediği, onu kollarına almadığı zaman uyuyamayan annedir. Gülüşünü hiç eksik etmeyen, cennetin ayaklarının altına serildiği kişi annedir. Annelerimizin evimizdeki bereket kaynağı olduğunu bilelim. Onlara saygıda kusur etmeyelim. Yaratılanlar içinde insana en yakın olan ve insan üzerinde en çok hakkı bulunan önce anne sonra babadır. Cenab-ı Allah, onları insanın var olması için sebep kılmıştır” diye konuştu.

“GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLUN”

Sohbet havasında yapılan sohbette kadınların sorularını da cevaplayan Uzuner, “Bizler belki şimdi büyüdük ve anne veya baba olduk. Buna rağmen anne babamız hayatta iseler bizim için tasalanır ve ‘Acaba çalışıyor mu ne yapıyor, nasıl?’ diye düşünür. Unutmamak gerekir ki insanlar içerisinde kendisine iyi davranılması gereken ilk kişi annemizdir. Efendimiz (s.a.s) anne hakkını babadan daha önce tutmuştur. Allah hakkı gibi kul hakkının da hiçe sayıldığı şu yaşadığımız zamanda annelerimiz, çocuklarının bir tebessümüne bile muhtaç hâle gelmişlerdir. Çocuklar annelerine karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmalı, onların hayır dualarını almalıdır. Sert sözler ve gülmeyen yüzlerden sakınmalıdır. Allah’a isyanın olmadığı konularda kendisine itaati görev bilmelidir. Hayatın en zor yıllarının yaşandığı yaşlılık ve hastalık zamanlarında yardımlarına koşmalıdır” ifadelerini kullandı.

“DUALARINI ALMAYA ÇALIŞALIM”

Anne ve babanın çocuğuna yaptığı duanın makbul olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayan Uzuner, “Bizler ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ buyuran Efendimiz’in (s.a.s) mesajına kulak vererek cennete ulaşmanın bir yolunun da buradan geçtiğini unutmamalıyız. Belki bugün annemiz yardıma ve ilgiye muhtaç olabilir ama unutmayalım ki bizler de bir gün gelir aynı yardıma ve ilgiye muhtaç kalabiliriz. Unutmamak gerekir ki anne ve babanın çocuğuna yaptığı dua makbuldür. Bu sebeple onların hayır dualarını almaya çalışalım. İnsanın, Allah’a kulluk ve ibadetten sonra ikinci görev ve sorumluluğu, Allah’ın yarattıklarına karşı vazifelerini yerine getirmesidir” dedi. Melike Aslı Arslan