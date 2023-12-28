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Çekerek ilçesinde bulunan Et Entegre Tesisi Bölgesel Mezbahane olarak hizmet vermeye başladı.

Migros Ticaret A.Ş ile yapılan sözleşmeye ile ülke genelindeki tüm şubelerinin et tedariki için kesimler artık Çekerek Et Kombinası'ndan yapılacak.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, “Bu hizmet hem ilçemizde hem de bölgemizdeki hayvancılık sektörünü çok daha üst seviyeye taşıyacak ve ilçemizi besi hayvancılığında bir merkez haline getirecektir. Çok yakın zamanda tesise ilave edilecek et işleme ünitesi ve soğuk hava depoları ile kapasitesi artırılacak olup doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlanacaktır" dedi.

Çakır, "Tarımın, Üretimin ve İstihdamın Yüzyılında, bu projemizde olduğu gibi yakında müjdelerini vereceğimiz istihdam projeleriyle Çekerek’imizin insanı doğduğu topraklarda doyuracağız. 2024’te başlayacak olan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile bölgemizdeki çiftçilerimize verilecek olan desteklerle besicilik yapan vatandaşlarımız daha çok üretecek, daha fazla kazanacak. Köylerimizle beraber kalkınacağımız, sosyal ve ekonomik olarak pek çok kazanımlar elde edeceğimiz yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.