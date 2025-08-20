Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Aynı zamanda 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

İlerleyen süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek.

Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.

Yasaya göre ise, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.