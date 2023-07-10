Başkan Doğan, Ayasofya'nın ibadete açılması, ülkenin kültürel ve tarihi mirasına olan bağlılığını gösteren anlamlı bir hamle olduğunu söyledi.

Doğan yaptığı açıklamada; “10 Temmuz 2020 tarihinde, Türkiye'nin önemli simgelerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, 86 yıllık bir hasretin ardından ibadete açılmıştır. Ayasofya'nın ibadete açılması, ülkemizin kültürel ve tarihi mirasına olan bağlılığımızı gösteren anlamlı bir hamledir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı ibadete açılma sürecinde önemli bir rol oynamıştır ve bu adım, ülkemizin zengin kültürel geçmişine olan saygımızı vurgulamaktadır. 86 yıllık hasreti sona erdiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a öncülüğü ve iradesi için sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir