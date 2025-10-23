Ankara Küresel Danışmanlık Grubu (ANKUDA) Temsilcileri, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret etti.

Üniversitede düzenlenen “Türk ve Dış Güvenlik Politikaları ve Küresel Ekonomik Gelişmeler Nereye Gidiyor?” konulu panele konuşmacı olarak katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve Ankara Küresel Danışmanlık Grubu (ANKUDA) kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, ANKUDA kurucusu Dr. Gülsüm Akbulut ve ANKUDA danışmanı Ali Alaybeyoğlu Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, panele yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Dr. Gülsüm Akbulut’a teşekkür etti.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a “Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar” ve “Uçan Profesörün Anıları” adlı kitaplarını takdim etti.