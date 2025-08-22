Yozgatlı yolcular için Ankara’ya ulaşım artık farklı seçeneklerle mümkün. Yozgat’tan YHT Garı uzak olduğu için, yolcular önce YHT Ring araçlarıyla YHT İstasyonu’na ulaşıyor. Buradan Ankara YHT seferine geçiş sağlanıyor.

Yozgat-YHT Garı Ring ücreti: öğrenci 35 TL, Tam 40 TL

Yozgat-Ankara ekonomi sınıfı YHT bileti: 470 TL

Toplam Yozgat-Ankara YHT bileti: 505 TL-510 TL

Kendi aracınızla Yozgat YHT Garı’na gidip yalnızca tren bileti almak isterseniz ödemeniz gereken tutar 470 TL oluyor.

Otobüs Bileti Fiyatları: Daha mı Uygun?

Yozgat’tan Ankara’ya otobüsle seyahat eden yolcular için bilet fiyatları şu şekilde değişiyor:

Yozgat-Ankara otobüs bileti: 400 – 800 TL arası

Görüldüğü üzere Yozgat’tan otobüsle gitmek, YHT+Ring kombinasyonuna kıyasla bazen daha pahalıya gelebiliyor.

Zaman Avantajı: Tren mi, Otobüs mü?

Ulaşım süresi açısından bakıldığında YHT önemli bir avantaj sağlıyor.

Yozgat-Ankara YHT ile yolculuk süresi: Yaklaşık 1 saat 45 dakika

Yozgat-YHT Gar arası mesafe: Ring ile yaklaşık 20 dakika

Toplam süre göz önünde bulundurulduğunda Yozgat’tan Ankara’ya YHT ile ulaşım yaklaşık 2 saat Otobüsle yapılan yolculuk ise trafik ve mola sürelerine bağlı olarak yaklaşık 3–4 saati bulabiliyor.

Ekonomi ve Zaman Kıyaslaması

YHT tercih eden Yozgatlı yolcular, otobüse göre yaklaşık 1-2 saat zaman kazanıyor.

Ancak 510 TL’lik toplam bilet fiyatı, otobüs biletine kıyasla daha pahalı olabiliyor.

Otobüs tercihinde ise daha ekonomik seçenekler bulunsa da yolculuk süresi ciddi şekilde uzuyor.