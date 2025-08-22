Yozgatlı yolcular için Ankara’ya ulaşım artık farklı seçeneklerle mümkün. Yozgat’tan YHT Garı uzak olduğu için, yolcular önce YHT Ring araçlarıyla YHT İstasyonu’na ulaşıyor. Buradan Ankara YHT seferine geçiş sağlanıyor.
Yozgat-YHT Garı Ring ücreti: öğrenci 35 TL, Tam 40 TL
Yozgat-Ankara ekonomi sınıfı YHT bileti: 470 TL
Toplam Yozgat-Ankara YHT bileti: 505 TL-510 TL
Kendi aracınızla Yozgat YHT Garı’na gidip yalnızca tren bileti almak isterseniz ödemeniz gereken tutar 470 TL oluyor.
Otobüs Bileti Fiyatları: Daha mı Uygun?
Yozgat’tan Ankara’ya otobüsle seyahat eden yolcular için bilet fiyatları şu şekilde değişiyor:
Yozgat-Ankara otobüs bileti: 400 – 800 TL arası
Görüldüğü üzere Yozgat’tan otobüsle gitmek, YHT+Ring kombinasyonuna kıyasla bazen daha pahalıya gelebiliyor.
Zaman Avantajı: Tren mi, Otobüs mü?
Ulaşım süresi açısından bakıldığında YHT önemli bir avantaj sağlıyor.
Yozgat-Ankara YHT ile yolculuk süresi: Yaklaşık 1 saat 45 dakika
Yozgat-YHT Gar arası mesafe: Ring ile yaklaşık 20 dakika
Toplam süre göz önünde bulundurulduğunda Yozgat’tan Ankara’ya YHT ile ulaşım yaklaşık 2 saat Otobüsle yapılan yolculuk ise trafik ve mola sürelerine bağlı olarak yaklaşık 3–4 saati bulabiliyor.
Ekonomi ve Zaman Kıyaslaması
YHT tercih eden Yozgatlı yolcular, otobüse göre yaklaşık 1-2 saat zaman kazanıyor.
Ancak 510 TL’lik toplam bilet fiyatı, otobüs biletine kıyasla daha pahalı olabiliyor.
Otobüs tercihinde ise daha ekonomik seçenekler bulunsa da yolculuk süresi ciddi şekilde uzuyor.