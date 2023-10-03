Ankara, tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve zengin bir tarihi geçmişe sahip olan bir şehirdir. Şehrin tarihi derinliklerine inerek, adının kökenlerinden başlayarak eski dönemlerden günümüze kadar uzanan ilginç hikayesine bir göz atalım.

ANKARA’NIN ESKİ ADI

Ankara'nın eski adı, şehrin kökenlerine dair önemli bir ipucu sunmaktadır. Antik dönem yazarı Stephanos Byzantinos'a göre, Ankara'nın adı Grekçe'de "gemici çapası" anlamına gelen "ANKYPA" kelimesinden gelmektedir. Bu adlandırma, Galatların, Pontos Kralı Mithradates ile birlikte kazandıkları deniz zaferine bir gönderme olarak kabul edilir. Galatlar, bu zaferin ardından Mithradates'ten toprak ve bir gemi çapası hediye olarak almışlar ve bu çapa, Ankara'da bir tapınağa armağan edilmiştir.

Ancak bu tarihsel bağlamın ötesinde, Ankara'nın daha eski dönemlerde de önemli bir merkez olduğu bilinmektedir. Boğazköy'de (Hattuşa) yapılan arkeolojik kazılar, şehrin Hititler ile derin bağlantılara sahip olduğunu göstermektedir. Hitit yazıtlarında sıkça rastlanan "Ankuwa" kelimesi, bugünkü Ankara'yı işaret ediyor olabilir.

ANKARA'NIN TARİHİ

Ankara'nın tarihi, Galatlar, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukları içine alır. Roma İmparatorluğu döneminde, şehir gelişim göstererek birçok önemli yapıya ev sahipliği yapmıştır.

Orta Çağ boyunca, şehir Arap istilaları, Selçuklu hakimiyeti ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu dönemlerini yaşamıştır. Ancak Ankara'nın kaderi, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra değişmiştir ve şehir Türklerin kontrolüne geçmiştir.

Ankara, modern Türkiye'nin başkenti olarak seçilmesiyle büyük bir dönüşüm yaşamış, modern binalar, geniş bulvarlar ve yeşil alanlarla süslenmiş ve Türkiye'nin gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtmıştır.

Ankara, sadece Türkiye'nin başkenti olmakla kalmaz, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihi ve kültürel mirası bünyesinde barındıran bir şehirdir. Şehir, eski adı olan "ANKYPA"dan günümüze uzanan köklü bir tarih ve kültürün simgesidir.