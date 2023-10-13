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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, şarkıcı Sertab Erener sahne aldı.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı Erener, şarkılarını Başkentliler ile birlikte seslendirdi.



Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde, bazen de dans ederek söyledi.