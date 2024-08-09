Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut, hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumu, sevenleri arasında büyük bir endişe yarattı. 61 yaşındaki sanatçının tedavi süreci devam ederken, hayranları Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyor.

Ankaralı Turgut'un hastaneye kaldırılması ve tedavi altına alınması, müzikseverler arasında büyük bir merak uyandırdı. Sanatçının hasta yatağında çekilmiş fotoğraflarında görülen zayıflık, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Turgut'un kızı, babasının sağlık durumu hakkında bilgi bekleyen hayranlarına sosyal medya üzerinden seslenerek dua çağrısında bulundu. Kızı, “Canım babam Ankaralı Turgut için siz sevenlerinden dua bekliyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğan Ankaralı Turgut'un gerçek adı Turgut Karataş'tır. Yöresel Halk müziği ve Arabesk müzik alanında başarılı bir kariyere sahip olan sanatçı, aynı zamanda söz yazarı ve oyuncudur. Müzik kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Ankaralı Turgut, Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahiptir.