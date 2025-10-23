23 Ekim 2025 tarihinde, MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı Ankara’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin aday olmazken, Muhammet Yaman ve Serkan Ülker başkanlık için yarıştılar.

Genel kurulda, bir önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi. Genel kurul toplantısına katılan 719 delegenin 625’i oy kullandı. Kullanılan 625 oyun 516’sını alan Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu.