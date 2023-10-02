Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü. (İHA)