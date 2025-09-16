Ankara Çevresi İçin Kritik Uyarılar

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ankara’nın deprem riski açısından tamamen güvenli bir bölge olmadığını vurguladı. Ersoy, bu depremin asla küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

Ankara'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarından peş peşe kritik uyarılar yapıldı.

Ankara: Depremden Arınmış İzole Bir Bölge Değil

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Ersoy, “Ankara'nın depremden arınmış, izole bir bölge olduğunu söylemek doğru değil. Ankara çevresinde, kenti etkileyebilecek ve şehirde yaşayanların hissedebileceği depremler zaman zaman meydana geliyor” dedi. Erson, "Ankara ve çevresinin depremden hiç etkilenmeyeceğini düşünmek doğru değil” şeklinde uyarıda bulundu. Bu uyarıyı Ankara’nın çevresindeki bir il olan Yozgat'ın da ciddiye alması gerekiyor.

Küçük Depremler Dahi Önemsenmeli

Küçük gibi görünen depremlerin dahi önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, “4.1 küçük bir deprem değil. Hele ki büyüklük 5’e ulaştığında, aradaki enerji farkı yaklaşık 30 kat artıyor. Bu da sarsıntının çok daha güçlü hissedilmesine neden olur” ifadelerini kullandı.