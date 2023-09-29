Ankara’da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Patlamanın neden olduğu hasar havadan dron ile görüntülendi. Olayın tanıklarından bir kişi ise korku dolu o anları anlattı.

Olay, sabah 07:00 sıralarında Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak’ta yer alan 'Mehmethan' Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Patlamanın yaşandığı evde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybederken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekipler tarafından olay yerindeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Köse’nin evli ve 6 çocuk sahibi olduğu belirtildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

“BİNA RESMEN YERİNDEN KALKTI”

Patlamanın büyük sarsıntıya neden olduğunu söyleyen çevre sakinin Recep Kaya, “Yan binada oturuyorum. Bir anda patlama sesi geldi. Bina resmen yerinden kalktı. Deprem oluyor zannettim çünkü 1999 depremini de yaşadım. Eve bir baktım ki her şey mahvolmuş. Pencereler kırılmış, buzdolabının kapısı açılmış, çelik kapı bile yamulmuş. Balkondan bakınca dumanları gördüm sonra da aşağıya indim. Mağdurları tanımıyoruz ama binaya taşınalı 1 hafta oldu daha. Kocası da geceleri bekçilik yapıyordu. Evde yoktu. Herhalde kocası gelecek diye çay yapacaktı. Gazı açınca patlama oldu” dedi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Patlama ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Mamak Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ZARAR GÖREN TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Mamak Küçük Kayaş Mahallesi’ndeki doğalgaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz olay bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapmakta olup patlama nedeniyle zarar gören tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız” ifadeleri yer aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve binanın tedbir amaçlı tahliye edileceğini bildirdi. (İHA)