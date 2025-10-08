Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bültene göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun Bağlıca–Eskişehir kavşakları arasında süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, Ankara trafiğinde sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İki Yönlü Kontrollü Geçiş

KGM verilerine göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun 7–10. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bağlıca–Eskişehir kavşakları arasında Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sürücülerden özellikle şerit daralması bulunan bölgelerde hızlarını düşürmeleri ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri istendi.

Ankara–Kırıkkale Yolunda Çalışma

Yozgat'tan Ankara'ya yolculuk yapan Yozgatlılar Başkent trafiğini etkileyen bir diğer çalışma ise Ankara–Kırıkkale karayolunda devam ediyor. Yolun 29–32. kilometreleri arasında köprü yaklaşım dolgularının iyileştirilmesi nedeniyle ulaşım, Kırıkkale–Ankara istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Yetkililer, güzergâhta sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirtti.

Çalışmalar Sürüyor

KGM açıklamasında, Türkiye genelinde çok sayıda noktada yol bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi:

Aydın–Denizli Otoyolu’nun 9–11. kilometreleri arasında şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu Sapanca–Adapazarı kavşakları arasında alt geçit çalışmaları sebebiyle trafik, diğer platformdan gidiş–geliş şeklinde ilerliyor.

İzmir–Turgutlu, Balıkesir–Havran, Sinop–Samsun, Silifke–Mersin, Sivas–Kangal ve Piraziz–Bulancak yollarında da bakım, yenileme ve ıslah çalışmaları sürüyor.

Tüm çalışmalarda trafik akışının kontrollü sağlandığı, sürücülerin uyarı levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Aşırı Hız Yapmayın Levhalara Dikkat Edin

Karayolları Genel Müdürlüğü, devam eden çalışmalar boyunca sürücülere şu uyarılarda bulundu:

“Yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde hız sınırlarına uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi hem kendi güvenliğiniz hem de yol ekiplerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.”