Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru tarihleri de ayrıntılı olarak ifade edildi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yapılacak alıma ilişkin detaylar belli oldu. Ankara'da da yapılacak büro memuru alımında da lisans mezun olma şartı aranacak.

Başvurmak isteyenler için yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;

Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 85 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır"

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Başvuru yapacak adayların başvurularını 23 Ekim'den 5 Kasım'a kadar yapabilecekleri ifade edildi. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na 2 büro personeli alınacak. Lisans mezunları arasından yapılacak alımda adayların mezun olması gereken bölümler de sıralandı: Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı lisans mezunu büro memuru alınıyor

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel başvuru şartları arasında yaş şartını sağlamak, askerlikle ilgisi bulunmamak, kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak ve ilanda belirtilen öğrenim niteliğini taşıyabiliyor olmak bulunuyor.