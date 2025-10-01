17 Ekim tarihinde kadar yapılacak başvuruların yarın başlayacağı açıklandı. Öğretim üyesi alım ilanlarını takip edenler için yeni bir ilan yayımlandı. Hacettepe Üniversitesi bünyesine 63 öğretim üyesi alımı yapacak. Yapılan açıklamada alımların profesör ve doçent kadrolarına devamlı statüye göre yapılacağı aktarıldı. Ataması yapılacakların 10 yıl süre ile gelir getirici bir faaliyette bulunmadıklarını yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.

Üniversite İlan Yayınladı

Hacettepe Üniversitesi yayımladığı ilana ilişkin, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda program ve anabilim dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır" ifadesini kullandı. Hacettepe Üniversitesi 66 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Alım Yapılacak Dallar Hangileri?

Alım yapılacak kadrolar ve anabilim dallarına ilişkin de açıklama yapıldı. Buna göre Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Fizik ve Rehabilitasyon Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Kanser Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitisü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilimlerine alım yapılacak.