Ankara’da yaşayan Yozgatlılar Kamu İhale Kurumu (KİK) Resmi Gazete ‘de yayımladığı ilanda, 12 kişilik alım yapılacak. KPSS puanının temel alınacağı açıklandı.

Kamu İhale Kurumu Ankara'da Personel Alacak

Ankara’da yaşayan Yozgatlılar, Kurum tarafından Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilanda, çeşitli fakülteden mezunlar arasından personel alacağını duyurdu. 12 kişilik yapılacak alımda 240 kişinin mülakata çağırılacağı açıklandı.

KPSS puan şartının baz alınacağı ifade edildi. Başvurmak isteyen adaylar için konuya ilişkin kurum, yayımladığı ilanda şunları kaydetti:

"Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen iki gruptan toplam 12 (oniki) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır"

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ankara’da yaşayan Yozgatlılar, yayımlanan ilanda başvuranlar arsından yazılı ve sözlü sınav uygulamasının yapılacağı ifade edildi. Başvurmak isteyenler için şartlar şu şekilde sıralandı:

Yayımlanan ilana başvurmak isteyen adaylar için başvuruların 20 - 31 Ekim tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. E-Devlet Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.

Ankara’da yaşayan Yozgatlılar, ilana başvurmak isteyenlerin hukuk fakültesi , iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olması gerektiği belirtildi. Hukuk fakültesinden mezun 6 diğer fakültelerden mezun toplamda 12 kişi işe alınacak.