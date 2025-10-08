ABB, AKK, ATO ve AKA'nın işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Future Drive 2 – Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri 10-11 ve 12 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center'da düzenlenecek. Etkinlik saatinin 10.00 - 20.00 saatleri arasında olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin detayları Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. "Geleceğin Hızını Yakala" ifadesini kullanan AKK, etkinliğe ilişkin merak edilenler aktarıldı.

10-11-12 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center'da düzenlenecek olan etkinlik, elektrikli araç sektörünün öncü markalarını teknoloji severlerle bir araya getirecek. Yapılan paylaşımda teknoloji ve araç tutkunları etkinliğe davet edildi.

Elektrikli Araç Sektörünün Öncü Markaları Buluşuyor

Test Sürüş Günlerinde Buluşalım

