Üniversite öğrencilerine 1 yıl ücretsiz destek
ABB, AKK, ATO ve AKA'nın işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Future Drive 2 – Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri 10-11 ve 12 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center'da düzenlenecek. Etkinlik saatinin 10.00 - 20.00 saatleri arasında olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin detayları Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. "Geleceğin Hızını Yakala" ifadesini kullanan AKK, etkinliğe ilişkin merak edilenler aktarıldı.

10-11-12 Ekim tarihleri arasında Bilkent Center'da düzenlenecek olan etkinlik, elektrikli araç sektörünün öncü markalarını teknoloji severlerle bir araya getirecek. Yapılan paylaşımda teknoloji ve araç tutkunları etkinliğe davet edildi.

Elektrikli Araç Sektörünün Öncü Markaları Buluşuyor

Etkinlikle ilgili bilgiler şu şekilde paylaşıldı: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Future Drive 2 – Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri, elektrikli araç sektörünün öncü markalarını ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Test Sürüş Günlerinde Buluşalım

Ankara’da yaşayan Yozgatlı vatandaşlar 10-11-12 ekim tarihleri arasında Bilkent Center'da düzenlenecek olan etkinliğin ABB, AKK, ATO ve AKA işbirliğinde gerçekleştirileceği aktarıldı. Future Drive 2 – Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri etkinliği araç sektörünün öncü markaları ile teknoloji severler buluşacak.

Muhabir: Mehmet Salih Yüce