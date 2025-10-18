Ankara’da bu yıl 6. kez düzenlenen Bakery Plus Ekmek, Pasta ve Teknolojileri Fuarı, 16–19 Ekim 2025 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi çatısı altında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ekmek ve pasta teknolojilerinin kalbi Ankara'da atıyor! Bakery Plus Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirdi

Fuar, ekmekçilik ve pastacılık alanındaki yenilikçi teknolojiler, makine çözümleri ve lezzet trendlerini bir araya getirerek sektör profesyonellerine geniş bir ticaret platformu sunuyor.

Teknik Performanslar Ön Plana Çıkıyor

Fuar alanında yer alan katılımcı firmalar, hamur yoğurma, şekil verme, mayalandırma, fırınlama, çikolata ve dondurma üretimi gibi farklı süreçlere yönelik modern makinelerini sergiliyor. Makine tasarımlarında enerji verimliliği, kullanım kolaylığı ve teknik performans ön planda tutuluyor.

Bazı firmalar, makinelerin çalışma süreçlerini canlı olarak göstererek ziyaretçilere üretim aşamalarını yakından izleme fırsatı sunuyor.

Estetik Sunumlar Dikkat Çekiyor

Fuar alanında, estetik stant tasarımları ve yaratıcı ürün sergilemeleri dikkat çekiyor. Katılımcı firmalar, ürünlerini sade ve şık vitrin düzenleriyle tanıtırken, modern ışıklandırma ve renk uyumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ekmek çeşitleri, pasta tasarımları, dondurma ürünleri ve çikolata motifleri fuara görsel bir zenginlik katıyor.

Göz Alıcı Sunumlar Ziyaretçileri Mest Ediyor

Bazı firmalar, ürünlerini sadece sergilemekle kalmayıp sunum biçimleriyle de marka kimliklerini öne çıkarıyor. Klasik ekmek formları ahşap raflarda, özel pastalar ise vitrinlerde sanatsal biçimlerde yer alıyor. Bu sunumlar hem firmaların estetik anlayışını yansıtıyor hem de ziyaretçilerde kalıcı bir izlenim bırakıyor.

Ticari Buluşma Noktası

Bakery Plus Fuarı, yalnızca bir tanıtım etkinliği değil; aynı zamanda ticari bir buluşma noktası. Fuarda, yurtiçi ve uluslararası temsilciler bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Katılımcılar, yeni bağlantılar kurma, müşteri portföylerini genişletme ve sektördeki iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakalıyor.

Ankara’da Yaşayan Yozgatlılar 19 Ekim’e Kadar Ziyaretçilerini Ağırlayacak

16 Ekim’de başlayan Bakery Plus Ekmek, Pasta ve Teknolojileri Fuarı, 19 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak. Kayıt yaptıran ziyaretçiler, sektördeki en yeni teknolojileri, lezzet trendlerini ve üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulabilecek. Fuar, Türkiye’deki fırıncılık ve pastacılık teknolojilerini güncel eğilimlerle buluşturan önemli bir köprü olma niteliğini sürdürüyor.