Kamu İlan üzerinden yayımlanan ilana göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alınacak. Yapılacak alımda adayların 2 oturumlu sınava gireceği belirtildi.

Başvuru Tarihlerine Dikkat Edin

Ankara'da yaşayan Yozgatlılar, başvuruların 31 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. Geç kalan adaylar için geç başvuruların 20 Kasım'da alınacağı duyuruldu.

KPSS puan şartının aranacağı personel alımında ön başvuruların elektronik ortam üzerinden yapılması gerektiği, posta yoluyla başvuru alınmayacağı belirtildi. İşte başvurmak isteyenler için yapılan açıklama:

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alımı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde 07.12.2025 Pazar günü ÖSYM tarafından iki oturumda yapılacaktır"

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınav Kaç Oturumda Düzenlenecek?

Ankara'da yaşayan Yozgatlılar, 7 Aralık Pazar günü 2 oturum şeklinde düzenlenecek olan sınav sonuçlarının ÖSYM'nin adresi üzerinden ilan edileceği duyuruldu. Yazılı sınavı kazanan adayların sözlü sınava katılacağı ifade edildi.

Sözlü sınav yeri ve tarihinin Kariyer Kapısı üzerinden ilan edileceği duyuruldu. Başvuru yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınavdan çıkarılan vb. durumdaki adayların sınav ücretlerinin iade edilmeyeceği belirtildi.