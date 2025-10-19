Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, yetkililer uyarıyor: “Ankara yönünde trafik yoğunlaşabilir, işaret ve yönlendirmelere dikkat edin.”

Polatlı-Ankara karayolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında yapımı devam eden Turkuaz Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidildi. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Tesisleri Kavşağı ile Polatlı istikametindeki bağlantı kolları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücülerin bu süreçte alternatif güzergâhlara yönlendirileceğini belirtirken, hem Ankara hem de Polatlı istikametinde ilerleyen araç sahiplerinin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Alternatif Yolları Kullanın

Karayolları ekipleri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına bölgede çeşitli önlemler alırken, yönlendirme levhaları ve geçici trafik düzenlemeleriyle sürücülere rehberlik ediliyor. Proje kapsamında trafiğe kapatılan bağlantı kolları tamamlandığında, bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Yola Çıkmadan Önce Uyarıları Takip Edin

Karayolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:

“Sürücülerimizin, yola çıkmadan önce güzergâhlarındaki yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle Turkuaz Köprülü Kavşağı inşaatı süresince geçici kapanan yollar nedeniyle alternatif rotaları değerlendirmeleri ve tüm trafik işaretlerine titizlikle uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de genel trafik düzeni açısından son derece önemlidir.”

Çalışmalar Ne Zaman Bitecek?

Köprülü kavşak inşaatının tamamlanma süresine ilişkin net bir tarih verilmezken, çalışmaların hızla sürdüğü ve hava koşullarına bağlı olarak kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Kavşak projesi tamamlandığında, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğun büyük ölçüde azalması bekleniyor.

Sabırlı Ve Dikkatli Olun

Yetkililer, bu geçici düzenlemenin hem bölge trafiği hem de uzun vadeli ulaşım kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sürücülerden anlayış ve sabır göstermelerini istedi.