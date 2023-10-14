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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da sahte plaka imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonda, 157 mühürlü plaka, 111 mühürsüz plaka, 410 basıma hazır boş plaka levhası, 111 "a-z" çift harf baskı kalıbı, 0-9 156 çift rakam baskı kalıbı, mühür, 4 boya kutusu, yeşil renkli plaka basım ve üretiminde kullanılan makine, kahverengi renkli plaka kesiminde kullanılan makine, 2 yeşil renkli plaka boyama makinesi ve 14 bin 809 basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi.