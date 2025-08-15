Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yara aldı.

Alınan bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, Saraycık Rampası'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara alırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazadan sonra bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, uzun zamandır çözülemeyen yol sorununa tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Muhtar Yurdakul, "Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

Bölge sakinleri de Saraycık Rampası'nda gerçekleşen kazaların önlenmesi için acil tedbir alınmasını talep etti.