Ankara Etimesgut'ta sürücüsünün ters şeride geçtiği otomobil, karşı taraftan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil de paramparça oldu. Kazada 2 sürücü de hayatını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 civarında Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda gerçekleşti. M.A. yönetimindeki otomobil, Eskişehir istikameti Yakacık mevkisinde ters yönde giderek, sürücüsünün kimliği bilinmeyen otomobille kafa kafaya çarpışma gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de demir yığını haline gelirken, çevredekilerin ihbarından sonra kaza olan bölgeye sağlık, polis, tjandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Trafik, Alternatif güzergahlara yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma gerçekleşti.