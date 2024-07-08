Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, ilçede bu yıl hububatta 23 çeşidin deneme ekimi yapıldığını söyledi.

Canbolat, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen buğday ve arpa tohumu çeşitlerinin deneme ekimlerinin ilçenin değişik bölgelerinde yapıldığını belirtti.

Köylerde 14 çeşit buğday, 6 çeşit arpa ve 3 çeşit mercimek tohumunun deneme olarak ekildiğini ifade eden Canbolat, "Ekim işlemleriyle verim ve maliyet açısından karşılaştırma yapılmak suretiyle ürün çeşitlerinin iklim ve toprak uyumluluğu gözlem altına alınıyor" dedi.