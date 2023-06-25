Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan Ramazan Ş. (63), sabah saatlerinde eşi Fadime Ş. ile balık ağı çekmek için Hirfanlı Baraj Gölü'ne geldi.

Kayık üstünde ağ çekerken dengesini kaybeden Ramazan Ş, baraj göletine düştü.

Fadime Ş. tüm çabalarına rağmen eşini çıkartamayınca karaya çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, balıkçının cansız bedenini sudan çıkarttı. AA