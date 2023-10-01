İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde iki emniyet mensubunan yaralandığını duyurdu. Alınan bilgiye göre, TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında, teröristlerden birinin kendini patlattığı, diğer terörist etkisiz hale getirildiğini belirtirken, "Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir" ifadelerini kullandı. (İGF)