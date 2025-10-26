Mamak’ta Destekledi

Mamak ilçesinde bulunan Şehitlik Ortaokulu, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla “Bir Okul, Bin Umut Gazze” sloganıyla yardım etkinliği düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin iş birliğiyle hazırlanan kermesten elde edilen tüm gelir, Gazze için açılan yardım hesabına aktarıldı.

Sincan’da ise Sincan Anadolu Lisesi, “Sincan İyilik Hareketi” adıyla anlamlı bir kampanya yürüttü. Etkinliğe katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrencilerin duyarlılığını övgüyle karşılayarak, “Üç ayrı ve hayati konuda oluşan bu toplumsal farkındalık, gençlerimizin vicdanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Sincan’da Umut Mesajları

Sincan’daki Nedim İnal İlkokulu’nda düzenlenen kermeste öğrenciler, Gazze’deki çocuklara umut dolu mesajlar gönderdi. Renkli etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı ürünler kısa sürede tükendi. Etkinlik sonrası Sincan Kaymakamı Kaya, Şafaktepe Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve kermesin gelirinin güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

İnsanlık Dramına Son Verilmeli

7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar sonrasında Gazze’de yaşanan insani kriz, Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da geniş yankı buldu. Ankara’da yaşayan Yozgatlı öğrencilerde bu insanlık dramına son verilmesi için katkıda bulundu. Son bir yılda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Gazze Şeridi’nin büyük bölümü tahrip oldu. Ankara’daki okulların düzenlediği bu kermesler, öğrencilerin erken yaşta yardımlaşma ve insanlık bilinci kazanmasına katkı sağlarken, bölgedeki mağdur halk için de umut kaynağı oldu.

Sincan Ve Mamak’ta ki Yozgatlı Öğrencilerde Katıldı

Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen kermeslere, Yozgatlı öğrenciler akın etti. sadece yardım toplama etkinliği olmanın ötesine geçerek, genç nesillerin empati duygusunu güçlendiren bir eğitim çalışmasına dönüştü. Okul yönetimleri, bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini, elde edilen gelirlerin ise tamamen Gazze’deki sivillerin ihtiyaçları için kullanılacağını açıkladı.